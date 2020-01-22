Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de sokağa pijamayla çıkanları teşhir eden belediyeden özür /22 Ocak 2020 10:28

Çin'de sokağa pijamayla çıkanları teşhir eden belediyeden özür

Güvenlik kamerası sayısının 400 milyona çıkması beklenen Çin'de işler, bir belediyenin sokakta pijamayla gezenleri teşhir etmesine kadar vardı. 'En medeni şehir' yarışmasını kazanmak için böyle bir yöneteme başvurduğunu savunan Suzhou belediyesi, tepkiler üzerine özür diledi.

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Çin’in Suzhou kentinde yerel yöneticiler, pijamalarıyla sokağa çıktıkları gerekçesiyle internette teşhir ettikleri yedi kişiden özür diledi. Tepkilerin ardından yayımlanan özür açıklamasında “Bu tür gayri medeni davranışları sona erdirmek istedik. Tabii kent sakinlerinin mahremiyetini de korumalıyız” denildi.

Belediyenin internet sitesinde ‘gayri medeni’ davrandıkları öne sürülen bu kişilerin fotoğrafları, adları, kimlik numaraları ve diğer bazı kişisel bilgileri yayımlanmıştı. Yetkililer, Çin genelinde düzenlenen “en medeni şehir” yarışmasına başvurduklarını belirterek sokağa pijamayla çıkmanın “ayıp” olduğunu öne sürüyordu.
 

YAPAY ZEKA KULLANAN KAMERALAR TESPİT ETTİ

Sitede yapay zeka kullanan güvenlik kameralarıyla tespit edilen yedi pijamalı kişinin yanı sıra banklarda yatan kişilerin fotoğraf ve bilgileri de paylaşıldı. Ancak paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı, devletin vatandaşların mahremiyet hakkını ihlal ettiğini savundu. Tepkiler üzerine yapılan açıklamada, bundan böyle teşhir edilecek kişilerin fotoğraflarının buzlanacağı belirtildi.

Suzhou da yerel yönetim geçen yıl da “gayri-medeni” davranışlarda bulunan kişilerin fotoğraflarını çekip gönderenlere 10 yuan (yaklaşık 8,5 lira) vadetmişti. Çin genelindeki güvenlik kameralarının sayısının bu yılın sonuna kadar 400 milyona çıkması bekleniyor. Kamera sistemlerinin çoğu yapay zekaya bağlı olduğu için, kayıt sırasında, görüntülenen kişilerin kimlikleri de belli oluyor.
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