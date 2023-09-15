Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım kararı /15 Eylül 2023 11:47

Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım kararı

ABD ve Çin'in 'Tayvan anlaşmazlığı' yeni bir boyut kazandı. Çin'den ABD'ye yönelik flaş bir yaptırım hamlesi geldi...

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Çin ile Tayvan arasındaki gerilim sürüyor. Olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'ın en büyük destekçisi ise ABD.

Çin, Tayvan'a olan desteğini her fırsatta yineleyen ABD'ye yönelik dikkat çeken bir hamle yaptı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Pekin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle iki ABD'li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'den geldi. Sözcü açıklamasında bu şirketlerin Lockheed Martin ve Northrop Grumman olduğu bilgisine yer verdi.

BIDEN'DAN ÇİN'E GÖZDAĞI

ABD Başkanı Joe Biden, verdiği bir röportajda Çin’in olası bir saldırısına karşı Tayvan’ı ABD ordusunun koruyacağını söylemişti.

Amerikan CBS kanalına bir röportaj veren Biden, bu sözlerinin ardından 'Yani ABD ordusu Tayvan’ı mı savunacak?' diye sorulmasının üzerine 'Evet' yanıtını vermişti.
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