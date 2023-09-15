Çin’de ikinci kayıp bakan krizi! Dışişleri bakanından sonra savunma bakanı da ortada yok!

Geçtiğimiz aylarda da Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang herhangi bir açıklama yapılmadan ortadan kaybolmuş temmuz ayında da görevden alınmıştı.





Amerika Brleşik Devletleri hükümeti, Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun Pekin yönetimi tarafından soruşturulduğunu ve bakanın görevinden alındığına inanıyor.





Financial Times'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinin yayınlanmasından kısa süre sonra ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel sosyal medya hesabında Li'nin "3 haftadır görülmediğini veya kendisinden haber alınamadığını" söyleyerek bakanın ev hapsinde olabileceği yorumunda bulundu.





Geçtiğimiz aylarda da Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang herhangi bir açıklama yapılmadan ortadan kaybolmuş temmuz ayında da görevden alınmıştı.





Çin ayrıca temmuz ayında, orduda ülkenin nükleer silahlarından sorumlu birim olan Roket Gücü'nün komutasını da değiştirdi. Eski komutan Li Yuchao, değişiklikten haftalar önce kamuoyunun önüne çıkmayı sonlandırmış ve resmi Xinhua ajansından yer alan görevden alınma haberinde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.





Times gazetesi de, üç ABD'li yetkilinin yanı sıra istihbarat konusunda bilgi sahibi iki kişinin, ABD'nin Li Şangfu'nun bakanlık görevinden alındığına kanaat getirdiğini söylediğini bildirdi.



