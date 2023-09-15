Samanyolu Haber /Teknoloji / Telefonunuzu bırakın! Anne- Babalar çocuklarından daha fazla cihazları ile ilgileniyor /15 Eylül 2023 11:24

Telefonunuzu bırakın! Anne- Babalar çocuklarından daha fazla cihazları ile ilgileniyor

Akıllı cihazların kullanımı 2 yaşa kadar düşerken, çocukların zihinsel sağlığı için aşırı kullanım artık gerçek bir sorun haline geldi. Ancak bu konuyla ilgili yapılan bir anket, ebeveynlerin çocuklarından daha fazla akıllı telefon kullandığını ortaya koydu.

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Ekran başında geçirilen zamanın genç ve gelişmekte olan zihinler üzerindeki kötü etkilerini gösteren araştırmaların sayısı çok fazla. Ancak birçok ebeveyn, çocuklarının elektronik zamanını sınırlamak için kurallar koysa da çoğu, kendilerine rol model olma konusunda pek de iyi olmadığını ortaya koyuyor 

Yeni araştırmaya göre, beş Amerikalı ebeveynden üçü elektronik cihazlarla çocuklarına göre daha fazla zaman geçirdiklerini itiraf ediyor.
Ortalama olarak anneler ve babalar günde yaklaşık beş saatini elektronik cihazlar başında geçiriyor.

Campspot tarafından düzenlenen ve OnePoll tarafından yürütülen ankete katılan yaklaşık 2000 ebeveyn, günde ortalama 5 saatini akıllı cihazlarında geçirdiğini belirtti. Ancak ankete göre bu ebeveynlerin çoğu çocuklarıyla daha fazla kaliteli zaman geçirmek için de büyük çaba harcıyor.


Ankete katılan ebeveynlerin %60’ı, çocuklarından daha fazla akıllı telefon kullandığını kabul ediyor. Bu, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de akıllı cihazların olumsuz etkilerinden etkilendiğine işaret ediyor. Ebeveynlerin %79’u, elektronik cihazların olmadığı bir ortamda çocuklarıyla geçirdikleri zamanın daha anlamlı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, ebeveynlerin %80’i en az üç cihaza sahipken, çocukların %81’i ise iki veya daha fazla cihaza sahip olması, teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Yaz aylarında, ebeveynler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek için teknolojiden uzaklaşmanın yeni yollarını arıyor. Anket sonuçlarına göre, ebeveynlerin %59’u doğa yürüyüşleri organize ederek çocuklarının doğayla iç içe olmalarını sağlıyor. %58’i piknik planları yapıyor ve aileleriyle birlikte teknolojiden uzak bir gün geçiriyor. Ayrıca, ebeveynlerin %58’i, teknoloji içermeyen su parkları veya eğlence parkları ziyaret ederek, çocuklarıyla eğlenceli ve interaktif zaman geçiriyor.

Ebeveynler, çocuklarıyla geçirecekleri anlamlı zamanın önemini fark ederek, ekran sürelerini azaltarak ve teknolojiden uzaklaşarak bu ilişkiyi güçlendirmeye çalışıyor. Çocuklarının zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak için çaba gösteren ebeveynler, ekran süresi yerine daha aktif ve bağlantılı bir yaşam tarzını teşvik ediyorlar.

Sonuç olarak, ebeveynlerin çocuklarından daha fazla akıllı telefon kullandığı bu anket sonuçları, teknolojinin aile içi ilişkilere etkisini göstermesi açısından oldukça önemli. Ebeveynler, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek ve anlamlı bağlantılar kurabilmek için teknolojiden uzaklaşma yolları ararken, aynı zamanda çocuklarının sağlıklı şekilde büyümesini desteklemeyi hedefliyor.
 
Ebeveynler ayrıca dışarıdayken kendi ebeveynlik tarzlarında da olumlu bir değişiklik olduğunu fark ettiler . Yüzde yetmiş ikisi aile zamanına daha fazla odaklanabildiğini belirtirken, yarıdan fazlası (%52) bu tür ortamlarda daha rahat ve rahat hissettiğini itiraf etti.
Stender, " Elektronik cihazlar olmadan kaliteli zaman geçirerek , kendimize bölünmemiş ilgi armağanını veriyoruz , daha derin bağlantıları ve kalıcı anıların temelini oluşturan anlamlı konuşmaları teşvik ediyoruz" diye ekliyor.
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