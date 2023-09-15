Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini /15 Eylül 2023 11:00

Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 34,58 TL ve 37,26 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken bu anket döneminde yüzde 30,0 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,70 iken eylül anketinde yüzde 3,92 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,04 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.
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