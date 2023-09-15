Kahve mi çay mı: Hangisi sizin için daha iyi?

Çay, sudan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci içecektir. Ve çoğumuz için kahve , uyanmanın ve günü atlatmanın en güzel yanıdır. Peki fiziksel ve zihinsel sağlığa faydaları olan sıcak (veya buzlu) bir içecek arıyorsanız hangisini seçmelisiniz? İyi haber şu ki, her iki içeceğin de (çay ve kahve) sağlık açısından kanıtlanmış faydaları vardır, ancak diğer her şeyde olduğu gibi, ölçülü tüketmek isteyebilirsiniz. İşte gün boyunca hangi içeceğin, kahvenin veya çayın en iyisi olduğu.













Sağlık yararları





Real Simple'da yer alan habere göre Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ilana Muhlstein, "Hem kahvenin hem de çayın sağlık açısından potansiyel yararları olduğu iddia edilebilir , ancak her birinin genel faydaları kahve veya çayın türü , nasıl yetiştirildiği, demleme yöntemi ve tüketilen miktar gibi faktörlere bağlıdır " diyor . Kahve içmenin , iltihaplanmayı azaltmak , kalp ve bağırsak sağlığını desteklemek de dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahip olduğu kanıtlanmıştır . American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada kahve içmek aynı zamanda daha düşük kalp hastalığı ve diyabet riskiyle de ilişkilendirildi.





Muhlstein, düzenli kahve tüketiminin daha düşük koroner kalp hastalığı riskiyle ilişkili olduğunu buldu" diyor. " Diyabet Bakımı dergisinde yayınlanan çalışmaların bir meta-analizi, ılımlı kahve tüketiminin daha düşük tip 2 diyabet riski ile ilişkili olduğunu buldu."













"Çay da benzer şekilde kalp hastalığı riskini azaltmadaki ilişkisi açısından incelenmiştir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çalışmaların meta-analizi, çay tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Aynı zamanda kanser riskinin azalmasıyla olan ilişkisi açısından da geniş çapta incelenmiştir.2Kanser Epidemiyolojisi, Biyobelirteçler ve Önleme dergisinde yayınlanan bir çalışma , çay tüketiminin yumurtalık ve meme kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser risklerinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu.





Her iki içecek de lif içermese de , bunları lif dolu bir atıştırmalıkla (tam tahıllı kızarmış ekmek veya meyve gibi) yiyebilir veya hatta lif içeriğini arttırmak için kahve veya çayınıza toz halindeki lif takviyesini karıştırabilirsiniz.







Kafein İçeriği

Kahve ve çayın her ikisi de kafein içerir . Standart bir fincan kahve yaklaşık 95 miligram kafein içerirken, bir fincan siyah çay yaklaşık 50 miligram, yeşil çay ise yaklaşık 30 miligram kafein içerir. Bu, kahvenin aynı miktarda siyah çaydan iki kat daha fazla kafein içerdiği ve yeşil çaydan üç kat daha fazla kafein içerdiği anlamına gelir.





Odak

Muhlstein, "Çay aynı zamanda kafein de içeriyor ve bilişsel işlevi ve uyanıklığı iyileştirdiği gösterilmiş olsa da, bir amino asit olan theaninin eklenmesi çaya stresi azaltma gibi ek bir fayda sağlıyor" diyor. Büyük bir projeye başlamak üzereyseniz veya lazer düzeyinde odaklanmaya ihtiyacınız varsa, siyah veya yeşil çay ideal içeceğiniz olabilir; kafein titremesi olmaması ve stresin azalması, proje bitiş çizgisine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Muhlstein, "Yeşil çay, polifenol adı verilen ve kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğu gösterilen güçlü antioksidanların en zengin kaynaklarından biridir " diyor."Kafeine duyarlı olan ancak çayın diğer sağlık yararlarından yararlanmak isteyenler için kafeinsiz yeşil çay veya bitki çayı bulabilirsiniz."









Enerji

Muhlstein, "Kahve, odaklanmayı ve bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olduğu gösterilen kafein içerir " diyor. Ancak aşırı kafein alırsanız olumsuz etkiler hissetmeye başlayabilirsiniz.





Muhlstein, "Kahvede çok fazla kafein tüketilmesi kaygının artmasına , uykusuzluğa , kalp atış hızının ve kan basıncının yükselmesine yol açabilir " diye ekliyor. "Kahve aynı zamanda asidiktir ve asit reflü ve mide-bağırsak sorunları yaşayan birçok kişinin kahveden uzak durması gerekir."





En iyi kahve veya çay seçiminiz, aromalı katkı maddeleri veya tatlandırıcı içermeyen bir kahve veya çaydır; bu, şekerin hücum etmesine ve ardından çöküşe yol açabilir. Mulhstein , "Kahve veya çayınıza tatlılık katmak isterseniz bal veya hindistancevizi şekeri gibi doğal bir tatlandırıcı da porsiyonlara dikkat ederek kullanılabilir" diye paylaşıyor.