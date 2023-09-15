Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni gelişme

Organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen ve Ankara’da tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, Sincan Cezaevi’nden İzmir’deki bir cezaevine nakledildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları iddiasıyla Ayhan Bora Kaplan ve soyadını taşıyan oluşumla ilgili çalışma başlattı.





Gözaltına alınan 29 şüpheliden aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Kaplan'ın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Çete lideri Ayhan Bora Kaplan geçen cumartesi Esenboğa Havalimanı'nda iki görevlinin yardımıyla VIP salonunu kullanarak yurtdışına çıkmaya hazırlanırken polis tarafından yakalanmıştı. Kaplan’ın üzerinden yüklü miktarda para ve uyuşturucu çıkmıştı.