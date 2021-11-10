Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den ABD'ye İşbirliği Mesajı /10 Kasım 2021 13:37

Çin'den ABD'ye İşbirliği Mesajı

Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden’la yapacağı telekonferans öncesinde ılımlı mesajlar verdi. Jinping, Çin’in ve ABD’yla aradaki farklılıları gidermeye hazır olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM

Washington’da düzenlenen Çin-ABD ilişkileri konusundaki Ulusal Komite’nin yemeğinde Çin’in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çin Devlet Başkanı Jinping’in mektububu okudu. Mektupta Jinping, Çin’in bölgesel ve küresek konularda ABD’yle işbirliği yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Biden’la Çin lideri Xi Jinping’in yapacakları sanal zirvenin kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor ancak henüz net bir tarih açıklanmış değil.

Konuyla ilgili ismi açıklanamayan bazı yetkililer söz konusu zirvenin önümüzdeki hafta içerisinde olabileceğini ifade ediyorlar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'den ABD'ye İşbirliği Mesajı Sonraki Haber >>

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:00