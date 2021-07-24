Sinovac olanlara Çin'den kötü haber

Çin'de geliştirilen Sinovac ve Sinopharm aşılarının her iki dozunu vurulmuş kişilere, yabancı bir ilaç firmasının güçlendirici aşısını yapmayı planladığı belirtildi.





VOA’nın aktardığına göre, Çin’de Fosun Pharma ve Alman şirketi BioNTech tarafından ortaklaşa geliştirilen güçlendirici aşının uzmanlardan oluşan bir panel tarafından değerlendirme süreci tamamlandı.





Haberde, Fosun-BioNTech koronavirüs aşısının idari inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Öte yandan yapılan son araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının Alfa varyantına karşı iki dozda yüzde 93.7 oranında, Delta varyantına ise yüzde 88 oranında etkili olduğu belirtildi.