Çin'den Türkiye vatandaşlarına 'Çin aşısı' şartı

Türkiye'ye göndermek üzere vaat ettiği 50 milyon doz aşıdan şu ana kadar 15 milyon dozu gönderen Çin, kendisinin ürettiği aşıyı olmayan Türkiye vatandaşlarına vize vermeme kararı aldı.







Şaşkınlık yaratan karar, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sitesinde yayınlandı.Duyuruda, "15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve Türkiye Sağlık Bakanlığından aşı sertifikası almış kişilerin vize başvurusunda bulunabileceğini" ifadeleri dikkat çekti.





Euronews'un haberine göre, ticari ya da başka gerekçelerle Çin vizesi başvurusu yapacak olanların Çin üretimi aşı yaptırmış olmaları şart koşuldu.





Çin, aralarında ABD, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu elçilik temsilcilerinde de aynı bildiriyi paylaştı. Fakat birçok ülkede Çin aşıları sağlık kurumları tarafından henüz onaylanmadı.