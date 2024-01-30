Çin'in dev emlak şirketi Evergrande 'resmen' battı

Şirketin varlıkları borçları karşılamıyor





Hong Kong mahkemesi kararı Evergrande için ne anlama geliyor?





Tasfiye kararının Çin'in finans sistemini nasıl etkileyeceği belli değil





Mahkemenin tasfiye kararı sonrası şirketin hisseleri, Hong Kong borsasında işlemden kaldırılmadan önce pazartesi günü erken saatlerde yüzde 20'den fazla düştü.Evergrande, Çin'in devasa emlak piyasasındaki en büyük ikinci şirket konumunda.Tasfiye kararı, şirketin varlıklarına el konulacağı ve borçlarını ödemek için satılacağı anlamına geliyor.Ancak Evergrande örneğinde, bazı yatırımcıların paralarını geri alması zor olabilir.Bloomberg'e göre, şirketin yükümlülüklerini karşılayacak varlıklarının değeri 242 milyar doların biraz üzerinde ve bunların çoğu Çin anakarasında.Mahkeme kararı, yatırımcıların yakından izlediği ve esas olarak Çin mahkemelerinin Hong Kong'un kararını tanıyıp tanımayacağına odaklanan karmaşık bir sürecin yalnızca başlangıcı.Hong Kong mahkemesinin tasfiye kararı, Evergrande'nin mutlaka iflas edeceği ve çökeceği anlamına gelmiyor.Evergrande CEO'su Shawn Siu, Çin'de ekonomi ve finans haberleri veren basın kuruluşu 21Jingji'ye yaptığı açıklamada şirketin tasfiye kararından "büyük üzüntü" duyduğunu söyledi.Siu, kararın sadece Hong Kong'da kayıtlı olan Evergrande birimini etkilediğini vurguladı.Grubun yurtiçi ve yurtdışı birimlerinin bağımsız tüzel kişilikler olduğunu kaydeden Siu, Evergrande'nin sorunsuz faaliyetlerini sürdürmek ve alıcılara mülklerini teslim etmek için çaba göstereceğini söyledi.Siu, "Etkilenmemiz halinde, risk çözümü ve varlıkların elden çıkarılmasının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz ve tüm çalışmaları adil ve yasalara uygun bir şekilde ilerletmek için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.Çinli Evergrande'in gayrimenkul şirketi, alacaklılarla borç ödemelerini erteleme konusunda anlaştı21Jingji'de çıkan haber pazartesi öğleden sonra kısa süreliğine yayından kaldırılmış gibi görünse de kısa bir süre sonra yeniden yayınlandı.Bu arada tasfiye kararının Çin'in finans sistemini nasıl etkileyeceği belli değil. Tasfiye kararının Evergrande'nin Çin anakarasındaki geniş operasyonlarını nasıl etkileyeceği de belirsiz.Eski bir İngiliz sömürgesi Hong Kong, komünist yönetim altındaki Çin'den ayrı, ancak ondan giderek daha fazla etkilenen bir hukuk sistemi altında faaliyet gösteriyor.