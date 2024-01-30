İsrail'de bakan ve milletvekillerinden 'Gazze'yi Yahudi yerleşimlerine açma' konferansı

Netanyahu'ya göre, toplantı, hükümetin resmi görüşü değil(miş)





Aşırı sağcı bakanlar, kol kola girerek dans etti

Bu arada konferansın, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "İsrail'in soykırım eylemlerini engellemek için önlem alması gerektiği" yönündeki kararından iki gün sonra gelmesi dikkatleri çekti.

Filistin yönetimi: İsrail, UAD kararına açıkça meydan okuyor





Ateşkes ve Gazze'nin geleceğine dair görüşmeler devam ediyor



