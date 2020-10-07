Çin'in itibarı bitti: Kimse güvenmiyor

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin 10 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında 14 ülkeden 14 bin 276 kişiyle telefon aracılığıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, Çin'e yönelik güvensizlik tüm ülkelerde bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştı.







Euronews'te yer alan haberde ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki katılımcıların çoğunluğu Çin'e yönelik olumsuz izlenimleri olduğu görüşünü dile getirdi.







Çin'e karşı güvensizlik Japonya'da yüzde 86, Fransa'da yüzde 85





Ankette, Çin'e karşı güvensizliklerini dile getirenlerin en fazla olduğu ülkeler yüzde 86 ile Japonya, yüzde 85 ile Fransa ve yüzde 81 ile Avustralya oldu.





Olumsuz görüş bildirenlerin oranı, Güney Kore'de yüzde 75, İngiltere'de yüzde 74, ABD, Kanada ve Hollanda'da yüzde 73 oldu.





Oran, tüm ülkelerde yüzde 60'ın üzerine çıktı.





Katılımcılar arasında, görüşlerin dağılımda gelir ve eğitim düzeyine bağlı belirgin farklar görülmediği, ağırlıktaki olumsuz görüşün toplumların farklı kesimlerince paylaşıldığı belirtildi.







En büyük artış Avustralya ve ABD'de







Pew Araştırma Merkezi'nin 10 yıldır yürüttüğü anket sonuçlarına göre, son 1 yılda olumsuz görüş bildirenlerin oranının en fazla arttığı ülkeler Avustralya ve ABD oldu.





Avustralya'daki katılımcılar arasında Çin'e karşı güvensizliklerini dile getirenlerin oranı 24 puan artışla yüzde 57'den yüzde 81'e çıkarken ABD'li katılımcılarda 20 puan artışla yüzde 53'ten yüzde 73'e çıktı.





Avustralya ile Çin'in ikili ilişkileri Avustralya'nın Covid-19'un kökeni ile ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesini talep etmesiyle gerilmişti.





Bunun üzerine Çin, Avustralya'dan et ithalatını durdurmuş, arpa ithalatında gümrük tarifelerini yükseltmiş, Avustralyalı şarap üreticileri hakkında damping soruşturması başlatmıştı.





ABD yönetimi de Covid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçlamış, iki ülke ilişkilerinde ticaret sorunlarının yanı sıra siyasi anlaşmazlıklar son bir yılda daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştı.





İngiliz vatandaşları arasındaki olumsuz görüşler de 19 puan artış gösterdi.





En önemli faktör Covid-19 salgını







Çin'in itibar kaybında, geçen yılın sonunda Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının en önemli faktör olduğu anlaşılıyor.





Ankete katılanların yüzde 61'i Çin'in salgına karşı önlem almada başarısız olduğunu belirtti.





Ankette Çin lideri Şi Jinping'e güvenmediğini belirtenlerin oranı yüzde 78 oldu.





Çin yönetimi, Covid-19 salgını başında virüse zamanında müdahale etmediği, uluslararası sağlık otoritelerini doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.





Çin'de ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.





Dünya genelinde vaka sayısı 36 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 55 binden fazla insan hayatını kaybetti.