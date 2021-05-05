Samanyolu Haber /Dünya / Çin'in uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı, hafta sonu dünyaya düşecek /05 Mayıs 2021 12:37

Çin'in uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı, hafta sonu dünyaya düşecek

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirildi.

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Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Fakat uzmanlar bunun çok düşük bir risk olduğunu ve halkın ekstra bir önlem almasına gerek olmadığını belirtiyor. Roket parçalarının atmosfere saatte 28 bin kilometre hızla gireceğini belirten bilim insanları bu hız nedeniyle tam olarak nereye düşeceklerini önceden kestirmenin mümkün olmadığını belirtiyor.
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