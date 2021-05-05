'Vatana ihanetten yargılanacaksın' sözü çok kızdırdı

Erdoğan, 250 bin TL'lik dava açtı.







Ne olmuştu?





CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin kadın arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını iddia etti. Erdoğdu, dinlendiğini, takip ve tehdit edildiğini belirterek; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı Erdoğan'dır. Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz… Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız…" dedi.