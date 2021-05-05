Altan üretimi rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının verilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası’nın altın üretimi hızlandı. Ton bazında bir önceki üretim rekoru ise 2020’nin üçüncü çeyreğinde kaydedilmişti. Darphane 2020’nin üçüncü çeyreğinde 38,8 tonluk altın üretirken, bunun yüzde 54,4’üyle sikke altın, yüzde 17,36’sıyla da çeyrek altın üretimi gerçekleştirmişti.







ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ





Altının ons fiyatının 1.690 dolara gerilemesi sonrası artan altın üretiminin altın fiyatlarında yeni bir rekor beklentisinden kaynaklandığı açıklandı. Altın talebinin yurtiçinde arttığını vurgulayan İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu, 2020’nin üçüncü çeyreğinde altın fiyatları ons başına 2.063 dolar seviyesine kadar çıkarken, çeyrek bazında yüzde 5,8 yükseliş kaydetmişti. 2021’de ise altın son 40 senenin en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirerek yüzde 10’dan fazla düşüş kaydetti.





KAMU BANKALARININ ALTIN TALEBİ KARŞILANIYOR





Bu dönemlerdeki hızlı fiyat yükseliş-düşüş hareketlerinin ve yükselen risklerin talebi artırdığına değinen Mutlu, “Bunlara ek olarak bir de Hazine’nin ihraç ettiği tahvil ve kira sertifikaları var. Talepteki bu artış bunların ödemelerinin olduğu bir döneme denk geliyor. Bilhassa Ziraat Bankası tahvil geri dönüşlerinde fiziki altın isteyen tahvil sahiplerine darphane ürünlerinden verdi. Bu da o dönemde talebi arttıran bir faktör” diye konuştu.





5 Mayıs 2021 tarihi itibariyle altının ons fiyatı 1.777 dolar, gram altın 476 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın kuyumcularda 806 TL’ye satılıyor.