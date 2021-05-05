Bulgaristan'da hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilecek









Parlamentoda 3. büyük parti olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) hükümeti kurma görevinde başarısız oldu.





Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümeti kurma görevi verdiği BSP’nin lideri Korneliya Ninova, partisinin, parlamentodaki ikinci büyük parti 'Böyle Bir Halk Var' partisinden destek göremediğini ve hafta sonu yaptığı Yüksek Kurul Oturumunda kabine kurmaktan vazgeçme kararı aldığını belirterek görevi iade etti.





Parlamentodaki en büyük diğer iki partinin ardından üçüncü olarak BSP’nin de hükümeti kuruma girişimin başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan anayasasına göre, haftaya parlamentoyu feshedeceğini, 11 Temmuz'da erken seçim yapılacağını duyurdu.



