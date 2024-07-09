Samanyolu Haber /Ekonomi / Çinli otomobillere ek vergi zammı geldi /09 Temmuz 2024 10:23

Çinli otomobillere ek vergi zammı geldi

Türkiye'de Çin otomobillerine %40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu vergiden etkilenen Çinli markaların başında gelen Chery, satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

SHABER3.COM

Sektör yetkililerinin “Türkiye’ye yatırıma zorlama” amaçlı olarak nitelediği Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre, uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

Bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti.

Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.
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