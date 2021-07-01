Çip krizi büyüyor, Ford da ABD'deki üretimini durduruyor

Hürriyet ekonominin haberine göre dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford, çip krizi nedeniyle Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarda üretime ara verme kararı aldı.







Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.





Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.