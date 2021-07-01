Samanyolu Haber /Dünya / Çip krizi büyüyor, Ford da ABD'deki üretimini durduruyor /01 Temmuz 2021 12:54

Çip krizi büyüyor, Ford da ABD'deki üretimini durduruyor

Ford, ABD'de tedarik sorunları nedeniyle üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.

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Hürriyet ekonominin haberine göre dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford, çip krizi nedeniyle Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarda üretime ara verme kararı aldı.

Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.

Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.
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