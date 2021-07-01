Fidan, Başbuğ, Oslo, darbe, şike... Hepsi çöpe

İran istihbaratı ile bağlantılı Selam Tevhid örgütü davasında görev alan 55 hakim ve savcının kumpas kurmakla suçlamasıyla yargılandığı, daha sonra birçok dosya ile birleştirilen davada karar açıklandı.







İlk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı olarak bilinen Sadrettin Sarıkaya, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren hâkim Vedat Dalda ve şike davası hâkimi Mehmet Ekinci’nin hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, özel hayatın gizliliğini ihlal ve casusluk gibi birçok suçlamadan beraatine hükmetti.





Mahkeme, Hizmet Hareketi'ne üye oldukları iddiasıyla eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya 11 yıl 3 ay, eski hâkimler Vedat Dalda ve Mehmet Ekinci’ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.





Yargıtay 16. Ceza Dairesinin eski hakim ve savcıların beraat verdiği suçlamalar şunlar:





HAKAN FİDAN’I İFADEYE ÇAĞIRAN ESKİ SAVCI SADRETTİN SARIKAYA:





-“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu”,

-“Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, suç uydurma, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçları”,

-“Belgede sahtecilik ve resmi belgeyi bozmak ve yok etmek suçu”,

-“Oslo görüşmelerini basına sızdırarak devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçları”,

-“Hürriyeti tahdit” ve “kimliğini ifşa etmek” suçları…





ŞİKE DAVASINA BAKAN ESKİ HAKİM MEHMET EKİNCİ:





-“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu”,

-“Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, suç uydurmak, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçları”,





GENELKURMAY BAŞKANI BAĞBUĞ’U TUTUKLAYAN HAKİM VEDAT DALDA:





-“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu”,

-“Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, suç uydurmak, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçları”,