Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklar enkazda eğitim görüyor /18 Şubat 2024 15:03

Çocuklar enkazda eğitim görüyor

Siverek’in Eskihan köyündeki ilkokul ve ortaokul binası sıvalar dökülmüş, yıkık dökük bir halde eğitim yuvası olmaya çalışıyor. Bakanlık, velilerin taleplerine yanıt vermedi, ısınamayan öğrenciler ise okul binasının yıkılmasından endişe ediyor.

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Eskihan köyündeki Eskihan İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerin eğitim aldığı bina yürek sızlattı.



Eskihan İlkokulu ve Ortaokulu’nun bir arada bulunduğu binanın sıvaları dökülmüş ve camları kırık.

Gerçek Gündem’in konuştuğu veliler, okul binasının ısınması için çabalandığını ancak bunun da yetersiz kaldığını belirtti.

Okula ait sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, sıklıkla binanın ön tarafının kullanıldığı görüldü. Okulun ön cephesi arkasına nazaran görece daha iyi durumda.



BAKANLIĞA BAŞVURDULAR AMA ADIM ATILMADI: ÇOCUK OKULDA ENDİŞE YAŞIYORLAR

Veliler, daha önce binanın yenilenmesi için MEB’e talepte bulunduğu ama herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

Gerçek Gündem’e konuşan bir veli, “Çocukların bu şartlar altında okuma isteği olmuyor. Hijyenin olmadığı bir binada; binanın ne zaman çökeceği korkusunu yaşayan öğrenciler, okulda bulundukları sürede endişe yaşıyor” dedi.

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