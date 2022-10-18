Çok konuşulacak Sedat Peker iddiası: Doğrudan Erdoğan'ı

“YAPACAĞI PAYLAŞIM ERDOĞAN'LA İLGİLİ OLUR”





Suç örgütü lideri Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban etrafında dönen rüşvet sarmalına ilişkin bir dizi iddiada bulunmuştu.Tartışmalar sonrasında Peker'in basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur, Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.Yaşananların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit uygulanan Peker sessizliğe bürünmüştü.Gazeteci Canan Kaya’nın YouTube programına konuk olan gazeteci Erk Acarer, Peker hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.Peker’in daha önce yaptığı paylaşımlarında Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimleri işaret ettiğini hatırlaran Acarer, “Sedat Peker'in yapacağı paylaşım, Erdoğan'la ilgili ve iktidarının ilk yıllarından başlayan çok sert bir mesele olur.” diye konuştu.