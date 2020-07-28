Samanyolu Haber /Ekonomi / Çok yazık... Cevizin anavatanı Türkiye ceviz ithalatçısı oldu /28 Temmuz 2020 09:41

Çok yazık... Cevizin anavatanı Türkiye ceviz ithalatçısı oldu

Cevizin gen merkezi ve anavatanı olan Türkiye, dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi oldu. Türkiye 2019 yılında, 129 milyon dolarlık ceviz ithalatı yaptı.

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Türkiye kabuklu ceviz ithalatının yüzde 70'ini Şili, Ukrayna ve Amerika'dan yapıyor. Kabuksuz iç ceviz ithalatında ise yüzde 75’lik payla Ukrayna ve Hindistan önemli bir yere sahip. Ceviz ihracatı ise Kuzey Kıbrıs'a ve Suudi Arabistan'a yapılıyor.

Tarımdunyasi.net'ten Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre; 2014 yılında 34 bin ton ceviz ithalatı yapan Türkiye 2019 yılında ise 103 bin ton ceviz ithal etti. Türkiye kabuklu ceviz ithalatının yüzde 70'ini Şili, Ukrayna ve ABD'den yaparken, kabuksuz iç ceviz ithalatının yüzde 75'ini ise Ukrayna ve Hindistan'la yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün Ceviz raporuna göre, Türkiye, dünyada en çok ceviz ithal eden ülke olurken, son 10 yılda ağaç başına verimde yüzde 39.4 azalma meydana geldi.
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