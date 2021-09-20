Çöküşün ayak sesleri Çin’den geliyor

Çin’in Şangay merkezli gayrimenkul komisyoncusu Sinic Holding, Hong Kong Borsası’nda yüzde 87 değer kaybettikten sonra şirketin hisseleri işleme kapatıldı. Şirketin yüzde 9,5 faizli 246 milyon dolar değerindeki tahvilinin vadesi 18 Ekim 2021 tarihinde dolacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise geçen hafta şirket için görünümünü negatife çevirmişti.





Hong Kong ve Çin Gayrimenkul Araştırma Müdürü Philip Tse, satışların ana sebebinin likidite endişesi olduğunu belirterek, “Muhtemelen büyük yatırımcıların bazılarına teminat tamamlama çağrısında bulunuldu.” dedi.





Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, Çin borsalarındaki çöküşün emlak balonunu her an patlatabileceğine işaret ederek, “Borcu 300 milyar doları bulan başka Evergrande yalnız değil.” değerlendirmesinde bulundu.





BORSALARDAKİ DÜŞÜŞTEN BANKA HİSSELERİ DE PAYINI ALDI





300 milyar Amerikan Doları borç ile “dünyanın en borçlu şirketi” diye gösterilen Çin’in gayrimenkul devi Evergrande’ye dair endişeler borsalara sıçradı. Emlak şirketlerinin hisse senetlerinde bir yılın en sert düşüşleri gözlenirken, bankalardan Ping An Insurance Group Co.’ya kadar bütün hisseleri ve yüksek faizli dolar tahvilleri değer kaybetti.





Hang Seng Emlak Endeksi yüzde 5,9 kadar geriledi. Söz konusu düşüş 2020 yılı mayıs ayından bu yana en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti. Çin’in piyasa değeri açısından en büyük sigorta şirketi Ping An Insurance Hong Kong piyasasında yüzde 7,3 değer kaybetti.

