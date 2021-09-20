Samanyolu Haber /Gündem / Çöküşün ayak sesleri Çin’den geliyor /20 Eylül 2021 13:28

Çöküşün ayak sesleri Çin’den geliyor

Piyasalar 300 milyar dolar borcu ile iflasın eşiğine sürüklenen Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin akıbetini merak ederken, başka bir gayrimenkul devi Sinic'in hisseleri yüzde 87 değer kaybettikten sonra işleme kapatıldı. Çin'de başlayan sarsıntının diğer borsaları da vurabileceği belirtiliyor.

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Çin’in Şangay merkezli gayrimenkul komisyoncusu Sinic Holding, Hong Kong Borsası’nda yüzde 87 değer kaybettikten sonra şirketin hisseleri işleme kapatıldı. Şirketin yüzde 9,5 faizli 246 milyon dolar değerindeki tahvilinin vadesi 18 Ekim 2021 tarihinde dolacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise geçen hafta şirket için görünümünü negatife çevirmişti.

Hong Kong ve Çin Gayrimenkul Araştırma Müdürü Philip Tse, satışların ana sebebinin likidite endişesi olduğunu belirterek, “Muhtemelen büyük yatırımcıların bazılarına teminat tamamlama çağrısında bulunuldu.” dedi.

Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, Çin borsalarındaki çöküşün emlak balonunu her an patlatabileceğine işaret ederek, “Borcu 300 milyar doları bulan başka Evergrande yalnız değil.” değerlendirmesinde bulundu.

BORSALARDAKİ DÜŞÜŞTEN BANKA HİSSELERİ DE PAYINI ALDI

300 milyar Amerikan Doları borç ile “dünyanın en borçlu şirketi” diye gösterilen Çin’in gayrimenkul devi Evergrande’ye dair endişeler borsalara sıçradı. Emlak şirketlerinin hisse senetlerinde bir yılın en sert düşüşleri gözlenirken, bankalardan Ping An Insurance Group Co.’ya kadar bütün hisseleri ve yüksek faizli dolar tahvilleri değer kaybetti.

Hang Seng Emlak Endeksi yüzde 5,9 kadar geriledi. Söz konusu düşüş 2020 yılı mayıs ayından bu yana en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti. Çin’in piyasa değeri açısından en büyük sigorta şirketi Ping An Insurance Hong Kong piyasasında yüzde 7,3 değer kaybetti.
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