Samanyolu Haber /Gündem / Corona aşısı için fiyat belli oldu /15 Haziran 2020 18:28

Corona aşısı için fiyat belli oldu

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri, AstraZeneca'ya 300 milyon doz corona virüsü aşısı için 750 milyon euro (5 milyar 775 milyon TL) ödeyecek. Bir aşı için fiyat 2,5 euro (19 TL) olacak.

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İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel COVID-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro (843.1 milyon dolar) ödeme yapacak.

İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı.

Anlaşmadan İtalya’nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon euro olacak.

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa’ya 400 milyon doz corona virüsü aşısı tedarik etmek için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.

ÜRETİME BAŞLADI
Piyasa değeri açısından İngiltere'nin en büyük ilaç şirketi olan AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla geliştirilen corona virüsü aşısının üretimine başlandığını 5 Haziran’da duyurmuştu.


Henüz aşının tamamen başarılı olduğu kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO’su Pascal Soriot, BBC’ye açıklamalarda bulunarak, “Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz” demişti
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