Erdoğan'ın kalesiydi! Her 5 kişiden biri sosyal yardıma başvurdu

Yoksulluk toplumsallaşırken, sosyal yardım talepleri de hızla artıyor. Son olarak Çorum'dan gelen haberler yoksulluğun hem derinliğini hem yaygınlığını teşhir etti.





Gazete Duvar’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre pandeminin de etkili olduğu 2020 yılında 536 bin nüfusu olan kentte toplam 113 bin 80 kişi yardım başvurusunda bulundu. Buna göre Çorum'da yaşayan her 5 kişiden biri sosyal yardım başvurusunda bulundu. Başvuruların 51 bin 227 tanesi kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle olumsuz sonuçlanırken, 62 bin 582 bin kişiye 95 milyon 786 bin lira tutarında ayni ve nakdi destek sağlandı.





Ayrıca pandemi sürecinde Pandemi Sosyal Destek Yardımı başvurusunda bulunan 25 bin 556 kişiye de 25 milyon 556 bin liralık ödeme yapıldı. 4 bin adet gıda kolisinin vatandaşlara dağıtıldığının belirtildiği açıklamanın devamında: "Ayrıca, Vakıf bünyesinde hizmet vermekte olan Aşevinden muhtaç durumdaki 282 ailedeki 1205 kişiye, günlük sıcak yemek yardımı paketlenmiş vaziyette doğrudan evlerine servis edilmektedir” denildi.





ERDOĞAN'IN KALESİ





Çorum, AKP ve MHP'nin ittifak ettiği 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na %66 oy vermişti. Cumhurbaşkanlığı seçimimde de Erdoğan'a %64 oy çıkmıştı.