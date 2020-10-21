Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19 aşı denemelerinde ilk ölüm haberi geldi /21 Ekim 2020 21:29

Covid-19 aşı denemelerinde ilk ölüm haberi geldi

Milyonlarca insanı hasta eden ve 1 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınında tüm dünyanın gözü virüse karşı yapılan aşı çalışmalarından gelecek olumlu bir haberde. Ancak aşı çalışmalarında ilk kayıp yaşandı.

SHABER3.COM

Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte korona aşısı üzerinde çalışan Astrazeneca ilaç şirketi, üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Kararın bir denekte ciddi yan etkiler görülmesi üzerine verildiği belirtilmişti.

Astrazeneca yetkilileri, bir denekte nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının son aşama testleri de dahil olmak üzere küresel denemelerine ara vermişti.

Aşı çalışmalarında en çok öne çıkan aşı prototiplerinden biri İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile Astrazeneca’nın çalışmasıydı.

Aşının birinci ve ikinci test aşamaları başarıyla tamamlanmıştı. Kısa bir süre önce üçüncü aşamasına geçilen çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan yaklaşık 30 bin denek katılıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Covid-19 aşı denemelerinde ilk ölüm haberi geldi Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:31