COVID-19 Hastalarının yüzde 80’inden fazlasında D Vitamini eksikliği var

Endokrin Derneği’nin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism bülteninde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, İspanya’daki bir hastanede tedavi gören 200 COVID-19 hastasının %80’inden fazlasında D vitamini eksikliği var.





Böbreklerin ürettiği bir hormon olan D vitamini, kandaki kalsiyum yoğunluğunu kontrol ediyor ve bağışıklık sistemini etkiliyor. D vitamini eksikliği, bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiş. Ancak bu hormonun, vücuttaki diğer sistemleri neden etkilediğine yönelik yürütülen araştırmalar halen devam ediyor. Pek çok araştırma, D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki faydalı etkisine işaret ediyor; özellikle de, enfeksiyonlara karşı korunmaya ilişkin etkisine…





Çalışmanın eş yazarı olan ve İspanya’nın Santander şehrindeki Cantabria Üniversitesi’nde çalışan Jose L. Hernandez şöyle söylüyor: “Özellikle COVID-19’da ana hedef olan yaşlılar, ilave hastalıkları olanlar ve bakımevi sakinleri gibi yüksek tehlike altındaki bireylerde; sergilenecek yaklaşımlardan biri de D vitamini eksikliğini belirlemek ve bunu tedavi etmek. Kanlarında düşük seviyelerde D vitamini gezen COVID-19 hastalarında D vitamini tedavisi önerilmeli çünkü bu yaklaşım; hem kas-iskelet sisteminde, hem de bağışıklık sisteminde yararlı etkiler taşıyabilir.”





Araştırmacılar, Marqués de Valdecilla Üniversitesi Hastanesi’ndeki 216 COVID-19 hastasının %80’inin D vitamini eksikliği yaşadığını ve erkeklerde, kadınlara göre daha düşük seviyelerde D vitamini bulunduğunu keşfetmişler. D vitamini seviyeleri düşük olan COVID-19 hastalarının serumunda, ferritin ve D-dimer gibi iltihap işaretleri de yüksek seviyelerdeymiş.