Covid varyantı BA.2.86'ya İngiltere'de de rastlandı

Varyantın daha ciddi hastalıklara yol açıp açmadığı henüz tespit edilememiş olsa da görüldüğü ülke sayısının artması ve çok sayıda mutasyon içermesi endişe ile karşılanıyor.



Bilim dünyasında endişe yaratan BA.2.86 adlı yeni Covid varyantına İngiltere'de de rastlandı.



Varyantın daha ciddi hastalıklara yol açıp açmadığı henüz tespit edilememiş olsa da görüldüğü ülke sayısının artması ve çok sayıda mutasyon içermesi bilim dünyasında endişe ile karşılanıyor.



İlk olarak İsrail'de rapor edilen varyant daha sonra Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de görülmüştü.



Varyantın tespit edildiğini doğrulayan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, "BA.2.86 Birleşik Krallık'ta tespit edildi. UKHSA durumu değerlendiriyor ve zamanı geldiğinde daha fazla bilgi verecek" denildi.



Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü de varyantı "izlenmekte olan bir varyant" olarak tanımladığını duyururken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de benzer şekilde Michigan'da keşfedilen bu varyantın yakından takip edildiğini bildirdi.



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Bu varyantın daha öncekilerden daha ciddi hastalıklara yol açıp açmadığı ya da virüsün baskın hale gelip gelmeyeceği şu anda belirsizliğini koruyor.



Ancak birçok genetik değişikliğe sahip ve 30'dan fazla mutasyon geçirmiş olması nedeniyle UCL Genetik Enstitüsü Direktörü Prof. Francois Balloux, BA.2.86'nın Omicron'un ortaya çıkışından bu yana "dünyanın tanık olduğu en çarpıcı" Covid türü olduğunu ileri sürdü.



Virüsün nasıl oluştuğu konusunda da düşüncelerini belirten Balloux, "En akla yatkın senaryo, soyun mutasyonlarını bir yıl önce bağışıklık sistemi baskılanmış bir kişinin uzun süreli bir enfeksiyon sırasında edindiği ve daha sonra topluma tekrar yayması olabilir" dedi.



Yeni varyantın bulaşıcılığı ve şiddeti hakkında yetersiz bilgiye sahip olduklarını ifade eden Balloux, The Guardian'a yaptığı konuşmada, "En kötü senaryoda bile Alfa, Delta veya Omicron varyantları kadar ciddi hastalık ve ölüme tanık olmayı beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.