Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan, İsrailli ve Alman şirketlerle savaş dronu üretecek /19 Ağustos 2023 10:07

Macaristan, İsrailli ve Alman şirketlerle savaş dronu üretecek

Macaristan Başbakanı Victor Orban, savunma sanayiini büyütme çabalarının bir parçası olarak İsrailli ve Alman şirketlerle savaş dronları üreteceklerini söyledi.

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Budapeşte yönetimi askeri ve savunma sanayisini büyütme çabalarının bir parçası olarak İsrailli ve Alman şirketlerle işbirliği içinde savaş dronları üretmek için anlaşma imzaladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, insansız hava araçlarının (İHA) İsrailli savunma teknolojisi şirketi UVision ve adını vermediği bir Alman ortakla işbirliği içinde üretileceğini kaydetti.

Zalaegerszeg'de savaş aracı fabrikasının açılış töreninde konuşan Orban, "Almanlar ve İsraillilerle birlikte askeri teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olduğunu duysam, onlarla uğraşmak konusunda iki kez düşünürdüm ve bu her Macar için iyi bir haber" dedi.

Macar hükümetinin yüzde 49 hisseye sahip olduğu savaş aracı fabrikasının çoğunluk hissesi Alman askeri teknoloji şirketi Rheinmetall'e ait.

Yatırım, Orban hükümetinin savaş güçlerini genişletme ve askeri teçhizat üretimini arttırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"Avrupa'nın en modern mühimmat fabrikalarından biri"

Orban, Orta Macaristan'da "Avrupa'nın en modern mühimmat fabrikalarından biri" olacağını söylediği bir başka Rheinmetall yatırımında da faaliyetlerin yakında başlayacağını söyledi.

Macaristan'da geçen yıl açılan ve modern savaş helikopterleri için parçalar üreten bir Airbus fabrikasını işaret eden Orban, askeri ve eğitim uçakları üreten Çek uçak üreticisi Aero Vodochody'nin 2021 yılında bir Macar şirketi tarafından satın alındığını hatırlattı.

"Barış için güçlü olmalısınız"

Ukrayna'daki savaştaki politikasıyla Avrupa Birliği ülkelerinden ayrılan Macaristan, Kiev'e silah sağlamayı ya da bu silahların iki ülkenin ortak sınırından geçişine izin vermeyi reddetti.

Orban kendisini savaşta "barıştan yana" olarak tanımladı; "barış için güçlü olmalısınız" dedi.

"Ne bağımsız bir Macar savunma sanayii kurmaktan vazgeçtik ne de Macar inovasyon ve teknolojisini dünyanın ön saflarına taşımaktan" diyen Orban, Ukrayna'daki savaşın "sadece kararlılıklarını güçlendirdiğini" kaydetti.

Orban, bir NATO üyesi olan Macaristan'ın, bu yıl ittifakın üye ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının en az yüzde 2'sini savunmaya harcaması yönündeki beklentisini gerçekleştireceğini dile getirdi.
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