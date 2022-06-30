Samanyolu Haber /Dünya / "Çözmemiz gerekiyor" /30 Haziran 2022 19:53

"Çözmemiz gerekiyor"

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarıyla ilgili talepleri konusunda da konuştu.

SHABER3.COM

Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarıyla ilgili talepleri konusunda konuşan  ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu uçakalrın satışı ve modernizasyonuna da değindi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verip vermediği sorulan Biden, şunları kaydetti:

"- (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz.

- Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim.

- Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."
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