CPJ: “2023’te öldürülen gazetecilerin yüzde 70'inden fazlası Filistinli’ydi”

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) Perşembe günü yayınlanan yeni raporuna göre, 2023 yılında dünya genelinde öldürülen gazetecilerin yüzde 70'inden fazlası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerdi.



Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından geçen yıl tespit edilen 99 gazeteci ve medya çalışanı cinayetinden 77'si İsrail-Hamas savaşında işlendi. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yıllık raporuna göre İsrail saldırılarında öldürülenlerden 72'si Filistinli haberci, 3’ü Lübnanlı ve 2’si İsrailli gazeteciydi.



CPJ İcra Kurulu Başkanı Jodie Ginsberg VOA'ya yaptığı açıklamada, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tamamen bize Gazze'den haber ve bilgi getirmek için sadece savaşı haberleştiren değil, aynı zamanda savaşı yaşayan Filistinli gazetecilere bağımlıyız" dedi.



İsrail-Hamas savaşında gazeteci cinayetleri 2024 yılında da devam etti. CPJ'ye göre 14 Şubat itibariyle 2024’te savaşta 11 Filistinli gazeteci daha öldürüldü.



Geçtiğimiz yıl, 2015'ten bu yana dünya genelinde öldürülen en yüksek gazeteci sayısına tanıklık edildi. 2023'teki gazeteci cinayetleri 2022'ye göre yaklaşık yüzde 44 arttı.



Ginsberg, "Gazetecilerin öldürülmesinin bir nedeni var. Bunun nedeni de yaptığımız işin önemli olması" dedi.



Sorunun büyük bir kısmı “cezasızlık”. CPJ araştırması, 1992'den bu yana basın özgürlüğü grubu tarafından belgelenen yaklaşık 1000 gazeteci cinayetinin yaklaşık yüzde 80'inin tamamen takipsiz kaldığını gösteriyor.



Gazeteci cinayetlerinde “cezasızlık” norm olmaya devam ediyor



Ginsberg, "Gazeteci katillerinin sorumlu tutulmaması ile gazeteci cinayetlerinin devam ettiği ortam arasında açık bir bağlantı var" dedi.



Geçen yılın en korkunç gazeteci cinayetlerinden biri olan Kamerun'daki Martinez Zogo cinayetinin failleri hala cezasız. CPJ, Zogo'nun cesedinin Ocak 2023'te başkent Yaounde'nin dış mahallelerinde çıplak ve ciddi şekilde parçalanmış olarak bulunduğunu söyledi.



Ginsberg'e göre bu vahşi cinayet ülkedeki bazı muhabirlerin güvenlik için sürgüne kaçmasına yol açtı.



Ginsberg, "Bir gazetecinin öldürülmesi sadece o gazeteciyi etkilemiyor. Aynı zamanda bu bir dalga etkisi de yaratıyor" diye ekledi.



Ginsberg'e göre İsrail de “cezasızlık” sorununun bir parçası. CPJ'nin Mayıs 2023 raporuna göre İsrail askerleri son 22 yılda 18'i Filistinli olmak üzere en az 20 gazeteciyi öldürdü. Bu cinayetlerden hiç kimse sorumlu tutulmadı.



İsrail Dışişleri Bakanlığı VOA'nın yorum talebine yanıt vermedi.