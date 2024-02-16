NATO ve Ukrayna, Polonya’da yeni üs kuruyor

NATO savunma bakanları, Ukrayna’ya yardım ve Temmuz ayındaki NATO zirvesine hazırlık gündemiyle Brüksel’deki NATO Karargahı’nda biraraya geldi. Türkiye’yi Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadı. Austin’i Brüksel’de, Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallender temsil etti.



Savunma bakanları, Ukrayna-NATO Konseyi toplantısında da Rusya ile savaşında ikinci yılını geride bırakan Ukrayna ordusuna yapılacak silah yardımı ve mühimmat üretiminin arttırılması konularını ele aldı. Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov müttefiklere sahadaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kapanış basın toplantısında, savunma bakanlarıyla “gittikçe kötüleşen güvenlik ortamını” tartıştıklarını belirterek, “Elbette barış durumu sonsuz bir garanti değil ancak İttifak’a karşı yakın bir askeri tehdit görmüyoruz” dedi.



Toplantıda, Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım konusunun ele alındığını kaydeden Stoltenberg, Kanada, Finlandiya ve Norveç'in Ukrayna için açıkladığı yeni yardım paketlerinin F-16 ekipmanı ve yedek parçalarının yanısıra, hava savunması gibi temel ihtiyaçları kapsadığını belirtti.



Genel Sekreter, önümüzdeki dönemde bir grup müttefikin de Ukrayna’ya 1 milyon adet insansız hava aracı teslim etme hedefiyle biraraya gelmeyi kararlaştırdığını; 20 NATO müttefikinin de bir “mayın temizleme koalisyonu” kurmayı kabul ettiğini duyurdu.



NATO üyesi 20 ülke, Litvanya ve İzlanda'nın önderlik edeceği mayın temizleme koalisyonuna katılmayı da kabul etti.



Stoltenberg, “Ukrayna’ya yapılan yardımların yüzde 99’unu NATO müttefikleri karşılıyor. Rus işgalinden bu yana Ukrayna’ya 75 milyar dolar mali, askeri ve insani yardım yapıldı” dedi.



Polonya’da NATO Eğitim Merkezi kuruluyor



Jens Stoltenberg, savunma bakanlarıyla ayrıca Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yeni bir “NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi” kurmaya karar verdiklerini açıkladı.



Bu merkezin açılmasının yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dile getiren Genel Sekreter, “Eğitim merkezi, Ukrayna'nın Rus savaşından öğrendiği dersleri paylaşmasına olanak sağlayacak. Bu onlara ve bize fayda sağlayacak ve aynı zamanda NATO müttefik birlikleriyle birlikte eğitim yapılabilecek bir platform, bir çerçeve oluşturacak” dedi.



Başkent Varşova’nın kuzeybatısındaki Bydgoszcz'da faaliyet gösterecek olan eğitim merkezi ile, Ukrayna ordusunun Rus askeri stratejisi konusunda edindikleri deneyimleri NATO güçleriyle paylaşması; aynı zamanda, “Rus ordusunun Batı ordularının ekipmanları karşısında güçlü ya da zayıf kalan yanlarını analiz etmeyi” amaçlıyor.