Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Ahmet, Erdoğan'a karşı: Burası şeriat devleti mi? /03 Aralık 2021 16:16

Cübbeli Ahmet, Erdoğan'a karşı: Burası şeriat devleti mi?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, faiz politikasını "Nass ortada" sözleriyle savunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet "Yarım yamalak Nass olmas, burası şeriat devleti mi" dedi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Erdoğan’ın faizle mücadelede “Bu konuda Nass ortada, Nass ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine, Cübbeli Ahmet’in tepki gösterdiğini yazdı.

Cübbeli Ahmet, “Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, telefonda gerçekleştirdiği Cübbeli Ahmet görüşmesini köşesinde şöyle aktardı:

“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi.

Ben de tekrarladım.

“Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye.

Sonunda Ahmet Hoca kızdı.

“Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi’ demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama” dedi.

Ben yine “Nas Hocam Nas” dedim.

Hoca yine kızdı.

“Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz” dedi.
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