Samanyolu Haber /Gündem / Omicron korktuğumuz gibi değil mi? /03 Aralık 2021 16:31

Omicron korktuğumuz gibi değil mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

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DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Omicron varyantı hakkında aşı üreticilerinin yaptığı açıklamalara ilişkin sorusuyu yanıtladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Moderna ve BioNTech-Pfizer'dan arka arkaya gelen "Omicron'a karşı yeni aşı" açıklamalarına ilişkin Lindmeier, "Aşı üreticilerinin halihazırda önceden planlamaya başlamaları ve mevcut aşıyı değiştirmek zorunda kalma olasılığını planlamaları çok tavsiye edilen bir durumdur. Bu, son alarm zili çalana kadar beklemekten daha iyidir" değerlendirmesinde bulundu.

Lindmeier, mevcut Covid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için zamana ihtiyaç duyulduğunu, tüm parçaların bir araya getirildikten sonra aşıların etkinliğinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Omicron varyantına ilişkin tam değerlendirme yapmanın biraz zaman alacağını aktaran Lindmeier, varyant ilk ortaya çıktığında, bu süreyi 2-3 hafta olarak duyurduklarını anımsattı.

"ŞU AN SALGINDA BASKIN VARYANT..."

Lindmeier, dünyada varyantın ortaya çıktığı ülkelerde gözlemlerin devam ettiğini, çıkan sonuçların DSÖ'ye bildirildikten sonra Omicron'a ilişkin net bilgi sahibi olacaklarını belirterek "Adım adım gitmeliyiz ve tüm (verileri) bir araya getirmeliyiz" dedi.

Omicron varyantı nedeniyle DSÖ'ye henüz bir ölüm raporu bildirilmediğini aktaran Lindmeier, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Lindmeier, salgında baskın varyantın yüzde 90 ile Delta varyantı olduğunun altını çizdi.

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