Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda İmamoğlu çatlağı: Siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur /18 Aralık 2022 11:18

Cumhur İttifakı'nda İmamoğlu çatlağı: Siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararına ilişkin olarak katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na verilecek olası siyasi yasağın, 'orantısız' olacağını söyledi.

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BBP lideri Mustafa Destici, Habertürk TV'de gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. İBB Başkanı İmamoğlu'na "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi hakkında konuşan Destici, Türk Ceza Kanunu'ndan (TCK) 'siyasi yasağın son verilmesini' istedi. 

Destici, "Benim kanaatim, bu tür hakaretlerde, ki bu hakarettir. Biz yasalarımızdan, TCK'dan, bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz, benim kanaatim bu" dedi.

Program moderatörü Serap Belet'in "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" ifadelerine Destici, "Tabii, orantısız" cevabını verdi.

"KEMAL BEY MUHALEFETİN ÇIKARACAĞI EN GÜÇLÜ ADAYDIR"
Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey'in aday olma noktasında büyük bir isteği var. Partisinin de, masada da bütün genel başkanlar olmasa bile bazılarının kabullendiği noktasında bilgilerimiz var.

Birileri Kemal Bey'i çok zayıf aday olarak gösteriyor ama ben aynı düşüncede değilim. Kemal Bey şu anda Türkiye'de muhalefetin çıkaracağı en güçlü adaydır.

Farklı kesimlerden oy alma kapasitesini çok daha yüksek görüyorum."
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