Kulis: AKP'nin seçimi öne alması kesin, iki tarih ön plana çıkıyor

AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.







Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.







Seçimin zamanından önce yapılması konusunda iktidar partisinde herhangi bir kararsızlık kalmadığını, benzer tutumun MHP'de de söz konusu olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Kararın kimin tarafından alınacağına yönelik tartışma da kendi içinde tüketilmiş; olursa Meclis’ten eğer muhalefet yanaşmaz ise de Cumhurbaşkanı kararı ile seçimin öne alınması söz konusu olacak" dedi.







Sarıkaya, devamında konuyla ilgili iktidar partisinin etkin isimlerinden biriyle sohbet ettiğini söyledi:







"14 Mayıs konusunda beklentinin yüksek olduğunu belirtti ve ikinci turu da düşünerek ilk sandığı 30 Nisan olarak da planladıklarını belirtip ekledi:



'Her ikisine göre tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda hazır. Eğer 30 Nisan olursa, ki planımız o yönde seçim takvimini 6 Mart’ta başlatırız; 55 günde tamamlanır. Eğer 14 Mayıs’ta ilk turu planlarsak da 20 Mart tarihi seçimin başlangıcı olur; bu durumda da 56 günde seçime gidilir…' (...)"







'14 MAYIS' TARİHİ MANİDAR



AKP'nin kuruluşundan bu yana mirasına sahip çıkma iddiasını sürdürdüğü Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' sloganıyla girdiği seçimde oyların yüzde 52,7'sini alarak iktidara gelmişti.







Dolayısıyla bu tarihin öne çıkması, akıllara iktidar partisinin 23 yıl sonra aynı gün, benzer mesajlar ve sloganlarla seçime girme hedefinde olabileceği düşüncesini getirdi.









