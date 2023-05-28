Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oylarını kullandı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatlerde oy kullanacakları sandıklara gittiler.



Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı.



Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"İlk defa iki turlu bir seçime şahit olduk. Sadece iki aday söz konusu, seri bir şekilde inşallah oylama bitecek. Dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokrasi mücadelesini verdi, bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." Kılıçdaroğlu ise "Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar sonrasında da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleştirilen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapılmıştır..Ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan, hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

