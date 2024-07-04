Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını Berlin'de izleyecek

Grubundan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda unutulmaz bir performans sergileyen Milliler, Avusturya'yı 2-1 yenerek Berlin'de çeyrek finale yükseldi.
Bu zaferin ardından gözler, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçına çevrildi.
ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR
Maç saati yaklaşırken önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerimizi desteklemek için Berlin'deki maçı tribünden izleyecek. Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'ya giderek Hollanda-Türkiye maçını stattan takip edecek.
"GELEMİYORUM" DEMİŞTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya galibiyeti sonrası telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.
Erdoğan ise, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
SUŞA PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılım programını iptal etti.