Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını Berlin'de izleyecek

Bu zaferin ardından gözler, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçına çevrildi.





Maç saati yaklaşırken önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerimizi desteklemek için Berlin'deki maçı tribünden izleyecek. Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'ya giderek Hollanda-Türkiye maçını stattan takip edecek.





Erdoğan ise, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazan A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik karşılaşmayı Berlin'de tribünden takip edecek.Grubundan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda unutulmaz bir performans sergileyen Milliler, Avusturya'yı 2-1 yenerek Berlin'de çeyrek finale yükseldi.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya galibiyeti sonrası telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılım programını iptal etti.