Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını Berlin'de izleyecek /04 Temmuz 2024 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını Berlin'de izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesini Berlin'de tribünden izleyecek.

SHABER3.COM

Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazan A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik karşılaşmayı Berlin'de tribünden takip edecek.

Grubundan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda unutulmaz bir performans sergileyen Milliler, Avusturya'yı 2-1 yenerek Berlin'de çeyrek finale yükseldi.

Bu zaferin ardından gözler, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçına çevrildi.

ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Maç saati yaklaşırken önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerimizi desteklemek için Berlin'deki maçı tribünden izleyecek. Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'ya giderek Hollanda-Türkiye maçını stattan takip edecek.

"GELEMİYORUM" DEMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya galibiyeti sonrası telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.

Erdoğan ise, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SUŞA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılım programını iptal etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını Berlin'de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:26:01