Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı /23 Aralık 2023 01:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne rektör ataması yaptı. Erdoğan, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiretmitçi'yi görevden aldı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiretmitçi'yi görevden alınan Erdoğan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul'u getirdi.

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurulu'na (BTK) da üst düzey 3 atama yapıldı. Selamettin Ermiş, BTK İkinci Başkanı oldu. Mehmet Koçyiğit ve Nurettin Şar da BTK Üyesi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ve Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca'yı atadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:53:56