Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiretmitçi'yi görevden alınan Erdoğan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul'u getirdi.



Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurulu'na (BTK) da üst düzey 3 atama yapıldı. Selamettin Ermiş, BTK İkinci Başkanı oldu. Mehmet Koçyiğit ve Nurettin Şar da BTK Üyesi olarak görevlendirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ve Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca'yı atadı.