Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Hindistanlıları taşıyan uçağın kalkışını engelledi: Bakın neden /23 Aralık 2023 11:08

Fransa, Hindistanlıları taşıyan uçağın kalkışını engelledi: Bakın neden

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya giden ve 303 Hintli yolcu taşıyan bir uçağı teknik duraklama yaptığı sırada insan kaçakçılığı kurbanlarını taşıyabileceği yönündeki ihbar üzerine durdurdu. Legend Airlines tarafından işletilen uçağın yakıt ikmali için Fransa'ya indikten sonra havalanmasına izin verilmedi

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Paris savcılığı yaptığı açıklamada, özel müfettişlerin uçaktaki herkesi sorguladığını ve iki kişinin ayrıntılı inceleme için gözaltında tutulduğunu söyledi.

Açıklamada, isimsiz bir ihbarın Romanya merkezli charter şirketi Legend Airlines tarafından gerçekleştirilen uçuşun, insan kaçakçılığı mağduru olabilecek kişileri taşıdığının sinyalini verdiği belirtildi.

Paris'in doğusundaki küçük bir havaalanı olan Vatry'de yakıt ikmali yapmak için duran Airbus A340 tipi uçakta yolcuların başlangıçta koltuklarında bekletildiği sonrasında ise havalanının ana salonuna alındığı belirtildi.

Yolcular geceyi salona kurulan geçici yataklarda geçirdi.

Fransız organize suç müfettişleri, sınır polisi ve havacılık jandarmaları olay üzerinde çalışırken Hindistan'ın Paris büyükelçiliği çoğunluğu kendi vatandaşı olan yolcularla irtibat halinde olduğunu açıkladı.

Legend Airlines'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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