Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den, bankalara kritik 'Rusya" incelemesi /23 Aralık 2023 11:12

ABD'den, bankalara kritik 'Rusya" incelemesi

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşını destekleyen yabancı bankalara yaptırım uygulanacağını bildirdi.

SHABER3.COM

Washington'dan yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen yabancı bankalara yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Söz konusu adım Moskova üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Başkan Joe Biden tarafından 22 Aralık günü imzalanacak bir kararname uyarınca ABD, Rusya'nın savunma sanayisini destekledikleri için halihazırda zaten yaptırım listesinde olan şirketleri destekleyen finans kuruluşlarına yönelik ikincil yaptırımlar uygulayacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Açık bir mesaj gönderiyoruz: Rusya'nın yasa dışı savaş çabalarını destekleyen herkes Amerikan finans sistemine erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Sullivan, yeni yaptırımların "Rusya'nın savaş makinesi ve destekçileri üzerindeki vidaları sıkmaya devam edeceğini" kaydetti.

Rusya savaşın başlamasından bu yana Batı'ya olan bağımlılığını hızla azaltmaya çalışıyor ve ticaretini dolar, euro, sterlin ve yen dışında para birimleri üzerinden yapıyor.

Rus ekonomisi

Rus ekonomisi baskılardan olumsuz etkilense de hala büyüme eğiliminde ve Uluslararası Para Fonu (IMF), ekim ayında 2024 yılı için yüzde 1,1'lik bir büyüme öngörüyor.

Kilit hedef Rusya'nın petrol ihracatı oldu. Zira Batılı güçler varil başına 60 doları aşmayan bir üst sınır üzerinde anlaşmaya varmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, sınırlamanın Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatından elde ettiği vergi gelirini ocak ve kasım ayları arasında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 32 oranında düşürdüğünü bildirdi.

Rus elmasları ve deniz ürünlerine yönelik yaptırım

Buna paralel olarak ABD, cuma günü yaptığı bir başka açıklamada, Rus elmasları ve deniz ürünlerine yönelik yaptırımları arttıracağını ve başka bir yerde işlenmiş olsalar dahi Rusya menşeli olmaları halinde bunların ithalatlarını yasaklayacağını duyurdu.

ABD'nin adımı, Avrupa Birliği'nin Rus elmaslarına yönelik yasağından birkaç gün sonra geldi.

Amerika Birleşik Devletleri zaten 2005 yılından bu yana koruma gerekçesiyle Hazar Denizi havyarı ithalatını yasaklamıştı.

Analistlere göre Ruslar, üçüncü ülkeler üzerinden ticaret yaparak yaptırımların etkisini yumuşatmayı başardı. Özellikle de Orta Asya ülkelerine teknoloji sevkiyatında keskin artışlar görüldü.

Washington, diğer ülkeleri dolardan uzaklaştırabileceği uyarılarına rağmen ikincil yaptırımları arttırıyor.

ABD, İran üzerindeki (yaptırım) gücünü, bu ülkeden petrol satın alan ülkeleri tehdit ederek kullanmıştı.
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