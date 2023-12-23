Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze’yi bombalamaya aralıksız devam ediyor /23 Aralık 2023 12:06

İsrail Gazze’yi bombalamaya aralıksız devam ediyor

BM Güvenlik Konseyi Gazze’ye insani yardım tasarısını kabul ederken İsrail bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Filistin kaynaklarına göre İsrail hava saldırılarında Gazze’de yaklaşık 20 kişi yaşamını yitirdi.

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Filistin medyasına göre Nuseirat Mülteci Kampı’na yönelik İsrail hava saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı Wafa, Nuseirat’ta bir eve yönelik hava saldırısında 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze’nin kuzeyinde bir su arıtma tesisinin de hava saldırısında yok edildiği kaydedildi.

İsrail, Bureji Mülteci Kampı’nda yaşayanların ise bölgeyi terk etmesini istedi.

Reuters’a konuşan sağlık çalışanı ve altı çocuk babası Ziad, “Nereye gidebiliriz? Gidilecek güvenli bir yer yok” ifadelerini kullandı.

Bir diğer evinden olan Gazzeli Walaa al-Medini de AFP’ye, “Bu yaşam değil, su yok, yemek yok, bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Walaa al-Medini daha önce yaşadığı eve düzenlenen hava saldırısında yaralandı ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı Gazze’de yaklaşık 500 bin kişinin yıkıcı açlık koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise X paylaşımında ayrım gözetmeyen saldırıların bölgenin kuzeyini enkaz yığınına dönüştürdüğünü kaydetti.

7 Ekim’de Hamas’ın 1200 kişinin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısının ardından İsrail Gazze’ye yönelik önce hava saldırıları düzenlemiş, ardından da kara harekatına başlamıştı.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bini aştı.

Bu arada Hamas Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen ve Gazze’ye yönelik insani yardımın arttırılması çağrısı yapan tasarıya tepki gösterdi.

Örgüt, tasarının yetersiz olduğunu kaydetti ve Amerika’nın tasarının içini boşaltmak için çok çalıştığını kaydetti.
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