BM onayladığı tasarı, Gazze'de neyi değiştirecek?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından hazırlanan ve şimdiye kadar 4 kez ertelenen karar tasarısı, "Gazze’ye insani yardımın güvenli erişimi için çatışmaların acilen durdurulması" maddesi çıkartılarak kabul edildi.



13 "evet" ve ABD ve Rusya’nın verdiği iki "çekimser" oy sonrasında kabul edilen tasarının metninde uzlaşı, oylamaya birkaç saat kala sağlandı. Rusya, oylama öncesinde BAE’nin karar tasarısına, "Gazze'de insani yardımın güvenli olarak sağlanması için taraflar arasındaki çatışmalara derhal ara verilmesi’’ maddesini de eklemek istedi.



Güvenlik Konseyi’nde oylanan ek madde talebini ABD veto etti. Rusya’nın ek madde talebi için 10 "evet" ve 4 "çekimser" oy kullanıldı.



BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen metinde "Gazze’ye insani erişimin güvenli ve engelsiz şekilde sağlanmasına yönelik acil adımlar atılması ayrıca çatışmaların sürdürülebilir şekilde durdurulması için gerekli koşulların yaratılması" ifadesi yer aldı.



Nihai metin BM'deki Arap ulusları grubunun istediği şekilde çatışmaların durdurulması veya ateşkes talep edilmesi yönünde yeni bir çağrıda bulunmasa da kabul edilen tasarının olumlu diplomatik müzakereler için başlangıç oluşturabileceği yorumları da yapılıyor.



ABD: "Konsey'in hala Hamas’ı kınamaması dehşet verici"



Oylama sonrasında konseye hitap eden ve ayrıca basın toplantısı da düzenleyen ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BAE ve diğer ülkelere "güçlü ve insani odaklı bir çözüm" hedefiyle ABD ile "iyi niyetle çalıştıkları" için teşekkür etti.



ABD Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'nin "hayal edilemeyecek bir umut ışığı" sağladığını belirtti. Thomas-Greenfield, kabul edilen karar tasarısının "mükemmel" olmadığını, bazı Konsey üyelerinin Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınamayı reddetmesinin "dehşet verici" olduğunu belirtti.



BM Güvenlik Konseyi'nin, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini açıkça belirttiğini ifade eden Thomas-Greenfield, "Konsey'in (çatışmalarda) insani amaçlı duraklamaların yeniden başlatılmasını desteklemeye devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail yeni bir anlaşmaya varmaya kararlı. Şimdi Hamas'ın ek duraklamaları kabul etmesi gerekiyor. Yine de bugünün çok büyük ve olumlu bir adım olduğuna şüphe yok’’ diye konuştu.



Rusya: "Karar tasarısı oylamasının ertelenmesine ABD neden oldu"



Rusya'nın BM Daimi Temsilci Vassily A. Nebenzia, ABD’nin çeşitli bahanelerle müzakere sürecini uzatması nedeniyle karar tasarısı oylamasının defalarca ertelendiğini belirterek, "Konsey bu tasarıyı kabul ederek İsrail silahlı kuvvetlerine Gazze Şeridi'nde başlattığı temizlik operasyonunu daha da ilerletmek için tam bir hareket özgürlüğü vermiş oluyor. Tasarıya 'evet' oyu veren herkes bunun sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.



Filistin: "Konsey sivilleri öldürme iznine imza attı"



Filistin Temsilcisi Riyad Mansur, Konsey'in bugün kabul ettiği karar tasarısının metnini "Filistinli sivilleri öldürme izni için imza atıldı" ifadesiyle eleştirerek, "Bu, Konsey için trajik bir an, çok taraflı diplomasi açısından bir zafer anı değil" ifadesini kullandı.



Kararın kabul edilmesinin yine de "doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu belirten Mansour, "Hayata geçirilmesi ve derhal ateşkes sağlanması için buna yoğun bir baskının eşlik etmesi gerekiyor" dedi.



İsrail: "Güvenlik Konseyi 77 gündür hala Hamas terörünü kınamadı"



İsrail'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Brett Jonathan Miller da, Güvenlik Konseyi'ni, Hamas'ın 1200 sivili öldürdüğü ve 200'ün üzerinde kişiyi rehin aldığı saldırının üzerinden 77 gün geçmesine rağmen hala Hamas'ı kınayan bir bildiri yayınlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.



Miller, "Gazze'ye her gün insani yardım yağıyor, ancak Hamas'ın elindeki rehinelerin Kızıl Haç tarafından ziyaret edilmesine bile izin verilmiyor. Bu akla gelebilecek en iğrenç savaş suçudur" dedi.