“Dünyanın en aç insanların beşte dördü Gazze'de”

Guterres’in basın toplantısı, Güvenlik Konseyi’nin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan karar tasarısının oylamasından sonra gerçekleşti. “Gazze’deki çatışmalara derhal insani ara” talep edilen maddesi çıkartıldıktan sonra kabul edilen kararın yeterli olmadığını belirten Guterres, bir kez daha “ateşkes” çağrısında bulundu. Gazze'deki insanların çaresiz ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve süregelen kabusa son vermenin tek yolunun “insani ateşkes” olduğunu ifade eden Guterres, “Bugünkü Güvenlik Konseyi kararının bunun nihayet gerçekleşmesine yardımcı olabileceğini umuyorum, ancak acilen çok daha fazlasına ihtiyaç var” dedi. Gazze’deki insani yardımın yeterince ulaşmama nedenlerini İsrail’in saldırılarını yürütme biçimi olarak değerlendiren Guterres, “Dünyanın herhangi bir yerindeki en aç insanların beşte dördü Gazze'de yaşıyor” diye konuştu.



“Kabul edilen tasarıda ateşkes çağrısı yok”



Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen tasarıyla ilgili, “Bu karar, yardımın artırılması çağrısı yapıyor ancak ateşkes çağrısı yapmıyor. 99. Madde’yle, Güvenlik Konseyi’ne derhal ateşkes çağrısı yapıldı. Ne olursa olsun bardağın her zaman yarısını dolu, yarısını boş olarak görebilirsiniz. Umarım bugünkü karar, insani yardımın etkili bir şekilde ulaştırılmasını, insani ateşkesin gerçekten de gerekli bir şey olduğunu insanların anlamasını sağlayacaktır” dedi.



Gazze’de sivillere yönelik etkili bir koruma olmadığını belirten Guterres, “İsrail'in yoğun bombardımanı ve kara operasyonları devam ediyor. Büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bu arada Hamas ve diğer Filistinli gruplar Gazze'den İsrail'e roket atmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,9 milyon insan evlerinden olmak zorunda kaldı. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Güneydeki hastaneler kapasitelerinin en az üç katıyla çalışıyor. Kuzeyde ise zar zor çalışıyorlar. Bir meslektaşımız, hasta ve yaralı hastalar için hiçbir ilaç veya tedavi bulunmayan bir hastanenin ölümcül sessizliğini anlattı. Dünya Gıda Programı'na göre çok yaygın bir kıtlık yaşanıyor. Yarım milyondan fazla insan, yani nüfusun dörtte biri açlıkla karşı karşıya. Dünyanın herhangi bir yerindeki en aç insanların beşte dördü Gazze'de”dedi.



“Asıl sorun İsrail’in saldırıyı yürütme biçimi”



BM Genel Sekreteri, asıl sorunun İsrail'in saldırıyı yürütme biçiminin, insani yardımın Gazze'deki dağıtımına büyük engeller yaratması olduğunu belirterek, “Gazze'de etkili bir yardım operasyonu için güvenlik, güvenli bir şekilde çalışabilecek personel, lojistik kapasite ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması gereken temel dört unsurun sağlanamadığını belirtti. Guterres İsrail’in, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı korkunç terör saldırılarına tepki olarak askeri operasyon başlattığını belirterek, “Hiçbir şey bu saldırıları veya yaklaşık 250 rehinenin vahşice kaçırılmasını haklı gösteremez. Aynı zamanda bu uluslararası insani hukuk ihlalleri, Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını asla haklı gösteremez. İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli” dedi.



“Gazze'de satın alınabilecek çok az şey var”



BM Genel Sekreteri Guterres, 75 günde Gazze'de 136 BM çalışanın öldürüldüğünü belirterek, “Birleşmiş Milletler tarihinde hiç görmediğimiz bir şey. Gazze'de hiçbir yer artık güvenli değil. Raflar boş. Cüzdanlar boş. Mideler boş. Gazze'nin tamamında sadece bir fırın faaliyet gösteriyor. İsrail yetkililerini ticari faaliyetlere yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmaya davet ediyorum. Kuzeyden zorla ve aceleyle tahliyelerin ardından araçlarımızın ve kamyonlarımızın çoğu imha edildi veya geride bırakıldı. İsrail yetkilileri Gazze'de ek kamyonların çalışmasına izin vermedi. Bu durum yardım operasyonunu büyük ölçüde sekteye uğratıyor. Her yerde sık sık yaşanan iletişim kesintileri, yardım dağıtımını koordine etmeyi ve insanlara yardıma nasıl erişeceklerini bildirmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. İsrail yetkililerini ticari faaliyetlere yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyorum. İnsani yardımın en etkili şekli olan nakdi hibe desteğimizi, savunmasız ailelere yönelik olarak artırmaya hazırız. Ancak Gazze'de satın alınacak çok az şey var” diye konuştu.