'Cumhurbaşkanı veya sağlık bakanının embesil Covid-19 kararlarına uymayın!'

Bolsonaro'nun aşı şüpheciliğine ve Covid-19 konusundaki 'alaycı' görüşlerine atıfta bulunan Lula da Silva, "Cumhurbaşkanı veya sağlık bakanının embesil kararlarına uymayın, aşı olun." dedi.
Silva, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya halkının hak etmediği bir durumun içinde olduğunu belirterek salgına ilişkin, "Bu virüs dün neredeyse 2 bin kişiyi öldürdü. Gelecek hafta aşı olacağımı size bildirmek istiyorum. "ifadesini kullandı.
Bolsonaro'nun Covid-19'u küçümseyici sözlerini hatırlatan Lula da Silva, "Bu, medeni bir ülkede devlet başkanının üstlendiği rol olamaz. Başkan olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Lula da Silva, Bolsonaro hükümetinin ülkeyi düzgün yönetemediğini ve halkın durumunu kötüye götürdüğünü savunarak, "Bu ülke, tek kelimeyle dağılmış durumda çünkü bir hükümet yok." yorumunu yaptı.
Bolsonaro salgına ilişkin son açıklamasında, Brezilya halkına hitaben, "Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ama bir çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
Bolsonaro, Pfizer-BioNTech firmalarının ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanılması durumunda insanların "sakallı kadın ya da timsaha" dönüşebileceği şeklinde espri yapmıştı.