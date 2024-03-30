Samanyolu Haber /Dünya / Cumhurbaşkanının evine polis operasyonu /30 Mart 2024 16:51

Cumhurbaşkanının evine polis operasyonu

Pahalı Rolex saatleri nedeniyle bir süredir basının gündeminde olan Peru lideri Dina Boluarte'nin Lima'daki evi, polis tarafından kapısı kırılarak basıldı.

SHABER3.COM

Peru'da savcılığın yasadışı şekilde lüks saat sahibi olmakla suçladığı Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine dün gece polis tarafından baskın düzenlendi.

Peru basınının, Boluarte'nin birkaç Rolex saati olduğu yönündeki haberleri üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Lima polisi, evinde arama yapmak için dün gece Boluarte'nin evine gitti ama kapının bir süre çalınmasına karşın açan olmadı.

Bunun üzerine polis, evin kapısını kırarak içeri girdi. Çok sayıda zırhlı polisin de hazır olduğu operasyonun görüntüleri Peru televizyonları tarafından yayınlandı.



Baskın sırasında Dina Boluarte'nin evde olmadığı ve henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Aralık 2022'de seçilen Boluarte, birkaç Rolex saati olduğunu ancak bu pahalı saatleri gençliğinde kendi parasıyla aldığını söylemişti.

Savcılık ise lüks saatlerin yanı sıra çok sayıda mücevheri de olduğu söylenen Cumhurbaşkanı'nın evinin aranması talimatı vermişti.

Boluarte'nin avukatları daha önce polisin arama taleplerini "Cumhurbaşkanı'nın yoğun programını" gerekçe göstererek reddetmişti.
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