İftar Zamanı, sizleri ekrana davet ediyor!





İlahiyatçı Cemil Tokpınar ile;

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- İman ve Kur’an hizmetinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha etkili olması için vazifelerimizi,- Helal dairenin genişliğini ve keyfe kâfiliğini göstermek için yeni projeleri konuşacağız.- Genelde İslam’ın özelde Hizmet’in sanata bakışını,- IFLC programlarının kültürler arası diyaloğa etkilerini konuşacağız.Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılarReha Yeprem’den şiir ve naatların da yer alacağı bu güzel ve renkli programı kaçırmayın.