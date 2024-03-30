İftar Zamanı, sizleri ekrana davet ediyor!

İlahiyatçı Cemil Tokpınar ile;
- İman ve Kur’an hizmetinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha etkili olması için vazifelerimizi,
- Helal dairenin genişliğini ve keyfe kâfiliğini göstermek için yeni projeleri konuşacağız.
Gazeteci Yazar Nedim Hazar ile;
- Genelde İslam’ın özelde Hizmet’in sanata bakışını,
- IFLC programlarının kültürler arası diyaloğa etkilerini konuşacağız.
Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar
Reha Yeprem’den şiir ve naatların da yer alacağı bu güzel ve renkli programı kaçırmayın.
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