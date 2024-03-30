Samanyolu Haber / / İftar Zamanı, sizleri ekrana davet ediyor! /30 Mart 2024 16:10

İftar Zamanı, sizleri ekrana davet ediyor!

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuğumuz İlahiyatçı Cemil Tokpınar ve Gazeteci Yazar Nedim Hazar olacak.

SHABER3.COM


İlahiyatçı Cemil Tokpınar ile;

- İman ve Kur’an hizmetinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha etkili olması için vazifelerimizi,
- Helal dairenin genişliğini ve keyfe kâfiliğini göstermek için yeni projeleri konuşacağız.

Gazeteci Yazar Nedim Hazar ile;

- Genelde İslam’ın özelde Hizmet’in sanata bakışını,
- IFLC programlarının kültürler arası diyaloğa etkilerini konuşacağız.

Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar

Reha Yeprem’den şiir ve naatların da yer alacağı bu güzel ve renkli programı kaçırmayın.

Saatlerinizi ayarlayıp, bildirimlerinizi açmayı unutmayın!


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