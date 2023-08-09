Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet’e girenler dikkat! /09 Ağustos 2023 21:16

Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet’e girenler dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı’nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları “arayüz taklitçilerine” karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca ‘http://turkiye.gov.tr’ adresinden ve ‘e-Devlet Kapısı’ mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.”
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