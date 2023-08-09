Polonya, Belarus sınırına ilave 2 bin asker konuşlandıracak

Polonya sınır muhafızlarına göre, yılbaşından bu yana 19 bin göçmen Polonya'ya girmeye çalıştı. Bu rakam 2022 yılının tamamında 16 bindi. Sadece temmuz ayında 4 binden fazla kaçak göçmen Polonya sınırını geçme teşebbüsünde bulundu.







Euronews'te yer alan habere göre Polonya, Belarus ile olan doğu sınırını güçlendirmek üzere 2 bin ilave asker konuşlandıracağını açıkladı. Belarus, pazartesi günü Polonya ve Litvanya sınırı yakınlarında askeri tatbikat başlatmıştı.Polonya kısa bir süre önce Belarus'tan gelebilecek provokasyon tehdidi ve burada konuşlu Rus paralı asker grubu Wagner'in yarattığı potansiyel tehlikeler konusunda uyarıda bulundu.Varşova aynı zamanda Rusya ve Belarus'u bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği'ne (AB) yeni bir göçmen akını düzenlemekle suçladı.Polonya sınır muhafızları, rekor sayıdaki geçiş teşebbüsüyle başa çıkabilmek için bin askerin görevlendirilmesini talep etti.İçişleri Bakanı Maciej Wasik çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu bin değil 2 bin askerlik bir takviye olacak." ifadelerini kullandı. Wasik, kararın Polonya Savunma Bakanı tarafından da onaylandığını söyledi.Birliklerin iki hafta içinde konuşlandırılması ve halihazırda AB'nin doğu sınırında, Belarus sınırı yakınlarında bulunan iki bin askere katılması bekleniyor.Bakan Wasik, bu güzergah üzerinden Polonya'ya yasa dışı yollardan girmeye yönelik tüm girişimlerin Belarus servisleri tarafından düzenlendiğini iddia etti.Belarus pazartesi günü Polonya ve Litvanya sınırı yakınlarında askeri tatbikat başlattı.Tatbikat, Rusya'daki kısa süreli isyanın ardından Belarus'a yerleşen Wagner nedeniyle gerginliğin arttığı bir dönemde yapıldı.Belarus Savunma Bakanlığı pazartesi günü başlayan tatbikatların, "özel askeri operasyon" deneyimlerine dayandığını açıkladı.Bakanlık, tatbikatın "insansız hava araçlarının kullanımının yanı sıra tank ve motorlu tüfek birimlerinin, silahlı kuvvetlerin diğer kollarının birimleriyle yakın etkileşimini" içerdiğini bildirdi.Polonya ve Litvanya, binlerce Wagner savaşçısının Rusya ile yapılan bir anlaşma kapsamında Belarus'a gelmesinden bu yana sınır güvenliğini artırdı.İki NATO ülkesinin liderleri, her iki ülkenin de Moskova ve Minsk'ten gelebilecek provokasyonlara karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.Belarus ordusu, birliklerini eğitmek için Rus paralı askerleri aktif olarak kullandığını ifade ediyor.Sınırdaki tatbikatların başladığı esnada, daha fazla Wagner savaşçısının ülkeye geldiği bildirilmişti.Belarus'taki asker hareketlerini takip eden aktivist grup Belaruski Hajun'a göre, paralı askerler her gün küçük gruplar halinde ülkeye geliyor.